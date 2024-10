« Orthodoxie » (France-Culture) : « La Prière de Jésus selon les moines du Mont Athos »

Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture, présentée par Alexis Chryssostalis, du 20 octobre, intitulée : “La Prière de Jésus selon les moines du Mont Athos”. Le théologien français Jean-Claude Larchet nous parle de son livre La Prière de Jésus, une compilation large et actuelle d’enseignements spirituels. La prière de Jésus, élément capital de la tradition spirituelle byzantine, fait partie de la vie de tous les ascètes, mais elle a vocation à nourrir la prière personnelle, non seulement des moines, mais aussi des laïcs. Dans son dernier livre intitulé La Prière de Jésus selon les moines du Mont Athos, (Salvator 2024), Jean-Claude Larchet, présente la prière de Jésus telle qu’elle est pratiquée au Mont Athos, ce grand centre de l’Église orthodoxe et enseignée par des grands spirituels du XXe siècle. Expliquer ce qu’est la prière de Jésus et ses fondements évangélique et patristique ; la prière de Jésus pratiquée et enseignée à l’Athos est-elle conforme en tout ou différente de la tradition ancienne ? ; la prière de Jésus n’est pas une technique : ressemblances et différences avec l’approche d’autres religions orientales ; quelques extraits représentatifs de la pensée des Pères athonites.”