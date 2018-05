Ci-dessous : le podcast audio de l’émission Orthodoxie sur France-Culture du 13 mai sur le mariage dans la perspective orthodoxe. Présentation : "Première de deux émissions consacrées au sacrement du mariage, avec la voix (document d'archives) du père Jean Meyendorff, grand théologien orthodoxe (1926-1992, photographie ci-dessus), et des textes tirés de son ouvrage Le mariage dans la perspective orthodoxe. Quelques mots sur la vie et l'œuvre du père Jean Meyendorff ; la famille et la crise morale du monde d'aujourd'hui ; les perspectives romaine, juive et chrétienne du mariage ; l'unicité du mariage chrétien ; l'évolution du rite du mariage dans l'histoire de l’Église ; appel pour une célébration commune du mariage et de l'eucharistie. Au cours de l'émission sont diffusés 1/ des extraits d'un entretien accordé par le père Jean à "Orthodoxie" au moment de la parution en français de son ouvrage sur le mariage et 2/ plusieurs lectures tirées de ce livre, paru en 1975 en anglais, puis traduit en français en 1986 (YMCA-press) et réédité en 2017 chez Apostolia (192 pages, 7 euros)".

