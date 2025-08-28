« Orthodoxie » (France-Culture) : « L’Esprit, l’âme et le corps »

« Orthodoxie » (France-Culture) : « L’Esprit, l’âme et le corps »

L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 24 août avait pour thème « L’Esprit, l’âme et le corps » (rediffusion de l’émission du 30 octobre 2022). Présentation : « Foi et science sont-elles compatibles ? Saint Luc de Crimée, l’évêque chirurgien aborde sous la forme d’un bref essai ce sujet qui ne cesse d’interroger la raison humaine. L’intérêt spirituel et scientifique de l’ouvrage de Luc de Crimée (1877-1961) ; quelques éléments biographiques de l’auteur, chirurgien de grande renommée en son pays, mais persécuté en raison de son engagement chrétien ; sa sainteté est reconnue officiellement en 1995 par l’Église d’Ukraine puis, en 2000, il est proclamé néo-martyr et confesseur de la foi par l’Église de Russie ; quelques notions fondamentales de cet essai : les énergies spirituelles, le cœur, l’intuition, les états modifiés de conscience, la beauté ; un livre qui traite de l’interaction des influences du corps humain sur l’esprit et inversement. Invité : Jean Becchio, médecin spécialisé en psychiatrie et en soins palliatifs. Fondateur d’un des premiers enseignements universitaires d’hypnose, il enseigne les techniques d’activation de conscience à l’Université Paris-Orsay et préside le Collège international des techniques d’activation de conscience (CITAC). » Ci-dessus : le podcast audio de l’émission.

