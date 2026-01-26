L’émission Orthodoxie sur France Culture, produite et animée par Alexis Chryssostalis, du 25 janvier, était consacrée aux relations et échanges entre l’Église orthodoxe et les Églises orthodoxes orientales. L’invitée était Christine Chaillot. Présentation : « Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens (18-25 janvier), une émission dédiée aux relations entre l’Église orthodoxe (chalcédonienne) et les Églises orthodoxes orientales non-chalcédoniennes (arménienne, syriaque, copte et éthiopienne). Présentation de l’ouvrage édité par Christine Chaillot auquel ont collaboré trente et un auteurs : l’objectif de cette publication est une approche non seulement théologique, mais aussi patristique, historique, pastorale et même artistique des relations entre l’Église orthodoxe et les Églises orientales qui n’ont pas reçu le dogme proclamé en 451 au concile de Chalcédoine sur les deux natures du Christ, divine et humaine ; la diversité et la richesse des traditions des Chrétiens non-chalcédoniens ; perspectives pour l’avenir et la direction à suivre dans le dialogue, malgré le poids de l’histoire. » Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.