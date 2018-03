Nous vous invitons à lire un article du père Georges Masouh qui a été rappelé à Dieu hier, le jour de la fête de l'Annonciation à la Mère de Dieu.

"Celui qui aime Dieu sacrifie sa vie entière en la Lui consacrant. Celui qui aime Dieu lutte pour demeurer constamment avec Lui. Celui qui aime Dieu aime la vie et ne recherche pas sa propre mort ni ne tente de la hâter. Mais un jour il lui faudra accepter la mort parce que l’homme ne peut vivre éternellement. La mort devient pour lui une transition de la vie vers la vie. La vie sur terre devient un passage vers la vraie vie. La vie sur terre devient un court laps de temps au cours duquel l’homme se tient prêt, à chaque instant, à faire face à son destin inévitable. La meilleure préparation est la repentance et l’amour du prochain sans lequel l’homme ne peut aimer Dieu.

Il est vrai que la mort est entrée dans la nature humaine comme punition divine en raison de la chute de l’homme dans le péché, mais elle ne contredit pas moins cette nature qui tend vers la vie. C’est pourquoi Dieu a donné à l’homme un testament et la promesse que l’homme ne mourrait jamais si tel est son désir. Cette volonté humaine, que son détenteur doit polir afin qu’elle se rapproche de la volonté divine, a rendu cela possible. C’est cette correspondance entre les deux volontés, résultant de la libre volonté de l’homme, qui fait de la rencontre entre Dieu et l’homme une rencontre entre deux amants qui jamais ne se lassent de s’attendre l’un l’autre.

Dans ce contexte, citons la parole de Siméon qui tenait dans ses bras l’enfant Jésus âgé de quarante jours, apporté par Joseph et Marie au temple, et auquel l’Esprit Saint révéla qu’il ne goûterait pas la mort avant d’avoir vu le Messie. Siméon dit : « Maintenant, Maître, c’est en paix, comme tu l’as dit, que tu renvoies ton serviteur car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples : lumière pour la révélation aux nations et gloire d’Israël ton peuple » (Luc, 2, 29-32).

Lorsque Siméon vit Jésus, le Sauveur, le Messie promis, il devint prêt à partir pour l’autre vie avec une grande joie. Celui qui aime Jésus ne craint pas la mort. Les saints martyrs nous en donnent le meilleur exemple. Leur amour pour Lui les rendit suffisamment courageux pour affronter la mort avec grande assurance et espérance. Leur amour pour Lui fit qu’ils ne trahirent pas Son Evangile et ses enseignements. Ils n’abandonnèrent pas leurs principes pour une vie éphémère, mais ils acceptèrent d’abandonner cette vie éphémère même si cela leur coûte leur vie.

La tradition islamique aussi suit cette voie. Il y a un récit sur le prophète Ibrahim Al-Khalil [l’Ami intime], non mentionné dans la Torah, qui est relaté par al-Ghazali dans son ouvrage Ihya Ulum al-Din au chapitre « Sur l’amour pour Dieu du serviteur », dont voici le texte : « Ibrahim (paix sur lui) dit à l’ange de la mort venu prendre son âme : ‘As-tu déjà vu un ami tuer son ami ?’ Dieu (qu’Il soit exalté) inspira [l’ange] à dire ‘As-tu jamais vu un amant haïr son amant ?’ Alors Ibrahim dit ‘O ange de la mort, prends-moi maintenant’ ».

Nous rencontrons une parole similaire chez le fameux soufi Sufyan al-Thawri : « Seul celui qui doute déteste la mort, car en aucune façon l’amant ne déteste de rencontrer son amant ».

Le combat entre la vie est la mort se poursuit et il ne cessera tant que ce monde existe. Mais la vie est plus forte que la mort parce que l’amour est plus fort qu’elle. Aimons l’homme et sacrifions-nous pour lui car, fussions-nous croyants, athées ou agnostiques, de la sorte, que nous le sachions ou non, nous aimons Dieu."

Source (traduit de l'arabe pou Orthodoxie.com)