Parution de trois numéros doubles de la revue « Le Messager orthodoxe »

Trois numéros doubles de la revue « Le Messager orthodoxe » viennent de paraître.

Le numéro 172-173 est consacré à Mgr Kallistos Ware, figure majeure de l’orthodoxie du 20e siècle.

Les deux derniers volumes sont entièrement consacrés au centenaire de l’Acer-Mjo :

Le numéro 174-175 : textes des fondateurs et des responsables de ce mouvement ecclésial, présentant ses idées maîtresses et ses principales missions.

Le numéro 176-178 (couverture ci-dessous) : actes du colloque du centenaire, tenu en octobre 2023.

Les numéros sont disponibles à la libraire des Éditeurs réunis (11, rue de la Montagne Saint-Geneviève – 75005 Paris). Ils peuvent aussi être commandés sur cette page.