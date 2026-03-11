Parution de trois numéros doubles de la revue « Le Messager orthodoxe »

Parution de trois numéros doubles de la revue « Le Messager orthodoxe »

Trois numéros doubles de la revue « Le Messager orthodoxe » viennent de paraître.

Le numéro 172-173 est consacré à Mgr Kallistos Ware, figure majeure de l’orthodoxie du 20e siècle.

Les deux derniers volumes sont entièrement consacrés au centenaire de l’Acer-Mjo :

Le numéro 174-175 : textes des fondateurs et des responsables de ce mouvement ecclésial, présentant ses idées maîtresses et ses principales missions.

Le numéro 176-178 (couverture ci-dessous) : actes du colloque du centenaire, tenu en octobre 2023.

Les numéros sont disponibles à la libraire des Éditeurs réunis (11, rue de la Montagne Saint-Geneviève – 75005 Paris). Ils peuvent aussi être commandés sur cette page.

À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Parution de trois numéros doubles de la revue « Le Messager orthodoxe »

