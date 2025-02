Le 14 février, les patriarches et chefs des Églises de Jérusalem ont publié une déclaration intitulée : « Un appel humanitaire des Églises de Jérusalem : défendre la dignité et la présence du peuple de Gaza ». Nous vous proposons de lire ci-dessous le texte de cette déclaration :« En tant que gardiens de la foi et de ce qui constitue la mission des chrétiens sur cette terre sacrée, nous élevons nos voix dans la douleur

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.