Patriarcat de Moscou : au sujet de la bénédiction des paskhas et des koulitchs

Dans le contexte de la propagation de l’infection du coronavirus, étant donné que de nombreux paroissiens n’auront pas l’occasion de se rendre personnellement dans les églises le jour de Pâques, les fidèles restés à la maison pourront eux-mêmes, avec la bénédiction de du Patriarche de Moscou et de toute la Russie Cyrille, effectuer la bénédiction des paskhas et des koulichs, des œufs et des autres mets pascals comme suit : chanter trois fois devant la table pascale le tropaire de Pâques :

« Le Christ est ressuscité des morts, par la mort Il a vaincu la mort /et à ceux qui sont dans la tombe Il a donné la vie ». Asperger ensuite les mets avec de l’eau bénite en disant : « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen ».

Source