Patriarcat œcuménique : « Nous déployons tous nos efforts en faveur de l’unité et de la stabilité de l’orthodoxie »

Communiqué du bureau de presse du Patriarcat oecuménique

Le lundi 3 septembre, les travaux de la synaxe des métropolites et archevêques en activité du trône œcuménique, réunis depuis le 1er septembre sous la présidence du patriarche œcuménique Bartholomée, ont pris fin en l’église de la Sainte-Trinité (Stavrodromi) à Constantinople.

Tout au long de la synaxe, qui a débuté avec une allocution de Sa Sainteté, des questions qui occupent le Patriarcat œcuménique mais qui relèvent aussi de l’intérêt inter-orthodoxe, ont été soulevées. Des communications ont été présentées par les métropolites Jean de Pergame, Dimitrios des Iles des Princes, Emmanuel de France, Amphiloque d’Adrianoupolis, Bartholomée de Smyrne, et par les évêques Cyrille d’Abydos, Macaire de Christoupolis. Les communications ont été suivies par un dialogue soutenu, comportant des questions adressées aux orateurs et des prises de position relatives aux communications de la part des hiérarques participants.

Dans son allocution finale, le patriarche œcuménique a insisté sur le fait que « l’identité de l’Église, fondée sur la diaconie et l’eschatologie, est aujourd’hui menacée, non seulement par le sécularisme, mais encore par un esprit de fermeture et de repli sur soi qui s’insinue dans l’Église. Nous sommes les héritiers et les gardiens du dépôt sacré des Pères, de la foi droite, du culte et de la glorification justes et de l’orthopraxie en Christ et selon le Christ, de la vérité qui libère, de l’amour de la beauté et de l’homme, de l’esprit communautaire et de la culture de la solidarité, conscients de l’indestructible continuité historique d’une tradition qui a été confessée par la foi et le sacrifice des saints, par la piété et la spiritualité orthodoxes, par le miracle de la théologie des Pères, par l’ascèse marquée par la croix et la résurrection, par le mode de vie eucharistique, par l’espérance dans l’immortalité. Chacun de nous, très saints frères, et tous ensemble, clergé et peuple, nous sommes les serviteurs et les défenseurs de ces vérités et bénédictions devant Dieu et devant les hommes ».

Plus loin, il a déclaré de manière caractéristique, que « nous déployons tous nos efforts en faveur de l’unité et de la stabilité de l’orthodoxie et du témoignage ecclésial commun. Durant la présente synaxe, nous nous sommes penchés largement sur des thèmes inter-orthodoxes. En tant que responsable du maintien de l’unité, de la coordination des liens inter-orthodoxes et des initiatives panorthodoxes, le Patriarcat œcuménique remplit sa diaconie inspirée par Dieu dans l’oecumène orthodoxe, fidèle aux principes ecclésiologiques et canoniques immuables de la tradition des Pères ».

Le patriarche a encore ajouté : « Nous cultivons également avec fermeté la rencontre avec le monde contemporain, dans lequel l’Église vit et donne son témoignage. Les grands défis de notre temps, la suprématie de la technologie et de ses réalisations, la sécularisation, la mondialisation, le fléchissement et l’oubli progressifs de la dimension sociale et communautaire de la liberté, l’injustice sociale, l’eudémonisme, la destruction de l’environnement, mais encore l’ethnophylétisme, le fondamentalisme religieux, le choc des cultures et autres menaces pour le caractère sacré de la personne humaine, exigent des réponses communes, un témoignage commun, une marche commune vers l’avenir. Le saint de Pergame rappelle fort à propos ce devoir de l’orthodoxie : ’’Dans le monde qui vient, l’orthodoxie ne peut donner son témoignage en étant divisée, mais « d’une seule bouche et d’un seul cœur ». Le Patriarcat œcuménique a le devoir de rappeler à tous la catholicité et l’universalité de l’Église, en mettant en avant l’esprit de conciliation et de dépassement des oppositions, et en servant l’unité de l’orthodoxie ».

