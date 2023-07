Patriarche cyrille : « la présence de l'Église orthodoxe russe en afrique remonte au 19e siècle »

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

S’exprimant lors du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg le 27 juillet, le patriarche Cyrille de Moscou et de toutes les Russies a déclaré que l’Église orthodoxe russe, répondant aux demandes des fidèles orthodoxes en Afrique, dans le but de nourrir spirituellement les orthodoxes sur ce continent, et prenant en compte la nécessité de ses activités en Afrique, a créé l’Exarchat patriarcal d’Afrique, rapporte Patriarchia.ru en se référant au Département synodal