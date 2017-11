Le pèlerinage organisé par l’Exarchat a eu lieu du 26 octobre au 5 novembre 2017, et a permis à 38 personnes d’effectuer une visite aussi complète que possible (en une dizaine de jours!) des principaux sites chrétiens de la région, marqués par le passage et la prédication du Seigneur, ou constituant des éléments marquants de l’histoire de l’Église ancienne en Palestine.

Les pèlerins ont été reçus dès leur arrivée par Théophile III, patriarche de Jérusalem, qui a parlé longuement au groupe, insistant sur la nécessaire fidélité à la foi orthodoxe, nourrie et confirmée par le pèlerinage que nous allions entreprendre.

Les participants ont pu participer presque chaque jour à des Liturgies : à la grotte de la Nativité à Bethléem, au Golgotha et à l’Anastasis à Jérusalem, à la cathédrale de l’Annonciation à Nazareth ainsi que dans les églises des paroisses ou des monastères de la Ville Sainte. La dernière journée à Jérusalem a été marquée par la participation aux vêpres de la fête de saint Jacques, frère du Seigneur et premier évêque de Jérusalem présidées par le patriarche Théophile.

Tout au long des visites aux lieux saints, les pèlerins ont pu lire et approfondir l’Evangile, chanter les tropaires des fêtes ou des saints auxquels les églises visitées sont dédiées et rencontrer les chrétiens orthodoxes locaux : évêques, moines, prêtres de paroisses, fidèles et pèlerins venus du monde entier.

Depuis plusieurs décennies et à la suite de ceux guidés par les évêques Méthode de Campanie et Romain de Keramon dans les années 1950-1990, l’archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale organise chaque année un pèlerinage en Terre Sainte.

Avec la bénédiction de l’archevêque Jean, un nouveau pèlerinage aura lieu en 2018 à la même période. Pour toute information vous pouvez contacter le père Yannick Provost, responsable de l’organisation de ce pèlerinage.

Vous pouvez voir ici une sélection de photographies de ce dernier pèlerinage.

Il est également possible de voir des phtos des pèlerinages depuis 2011 à partir de cette page.