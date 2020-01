Pose de la coupole sur le toit de la future église Saint-Nicolas à Troyes

Une petite coupole a été posée sur le toit de la future église Saint-Nicolas à Troyes (1), une « grange champenoise typique », le 19 décembre dernier.

« La paroisse Saint Nicolas de Troyes a été fondée dans les années 20 du 20ème siècle par des émigrés russes qui ont construit une église en bois sur un terrain concédé par la teinturerie Clément Marot, où ils étaient employés. Une bombe ayant détruit le bâtiment en août 1940, les protestants ont alors prêté un local à la communauté orthodoxe, qui sera ensuite et jusqu’à présent hébergée par les catholiques dans divers sites. Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, sensibilisé à notre situation précaire par deux de ses prêtres, a fini par trouver une solution pérenne. Le diocèse catholique de Troyes a mis à la disposition de notre communauté une grange champenoise. Un bail emphytéotique a été signé en 2015 par le diocèse de Troyes et notre communauté. Le coût des travaux de mise aux normes du bâtiment et de sa réhabilitation a été évalué par l’architecte à 250 000 € … […] Nous n’avons demandé aucune aide, ni à l’Archevêché, ni aux autres paroisses, pas plus riches que la nôtre. Les dons proviennent des paroissiens eux-mêmes, de leurs amis orthodoxes ou catholiques, d’une paroisse orthodoxe de la région parisienne qui a fait un don spontané, et de bienfaiteurs provenant de tous horizons. Plusieurs membres d’organisations émigrées russes ont également fait des dons. Nous leur en sommes très reconnaissants. »

