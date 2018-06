Le lundi après la Pentecôte, dans le sud de Grande Canarie, près de Maspalomas, a été célébrée pour la première fois la liturgie orthodoxe serbe avec la bénédiction de l’évêque d’Europe occidentale Mgr Luc (Église orthodoxe serbe). L’office a été célébré par le prêtre Marc Dabić, qui dessert les paroisses existantes sur les îles de Lanzarote et Tenerife. À cette occasion a été baptisé un Serbe de Sarajevo, qui, comme beaucoup d’expatriés orthodoxes travaillent sur ces îles. Il est prévu dorénavant de célébrer des offices réguliers sur l’île de Grande Canarie. Outre trois prêtres du diocèse serbe d’Europe occidentale (l’archiprêtre Joan Garcia, vicaire épiscopal pour la péninsule ibérique, le hiéromoine Miquel de Majorque et le père Marc Dabić) qui desservent tous les lieux de culte, deux prêtres roumains et un prêtre russe célèbrent en permanence aux Canaries. Après avoir célébré la liturgie à Grande Canarie, le père Marc Dabić a célébré la liturgie des défunts le 26 mai 2018 à l’église russe située au Sud de Tenerife, et le dimanche 27 mai, jour de la Pentecôte, à Puerto de la Cruz, au nord de Tenerife, à la chapelle du diocèse serbe d’Europe occidentale.

Source

This post is also available in: English (Anglais)