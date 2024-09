Présentation de la Formation des catéchètes (FoCat) de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge

L’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge a le plaisir d’annoncer le lancement d’un nouveau cursus intitulé Formation des catéchètes (cliquez sur le titre pour télécharger le dépliant de la formation). Destinée à un large public, cette formation est accessible à tous, sans prérequis, et s’adresse aux catéchètes débutants et chevronnés, ainsi qu’à toute personne intéressée par la transmission de la foi aux enfants, adolescents, jeunes adultes, et catéchumènes. L’objectif est de transmettre un contenu catéchétique adapté à chaque tranche d’âge des fidèles, avec des méthodes et supports pédagogiques correspondant au contexte francophone contemporain, dans un esprit ecclésial et participatif fondé sur le vécu de la foi orthodoxe.