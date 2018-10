Deux films serons projetés au Centre culturel et spirituel orthodoxe russe à l’occasion du 1000e anniversaire de la présence russe au Mont Athos.

Le premier film sera projeté le 18 octobre 2018.

Synopsis: À l’automne 1894, le gouverneur de Saint-Pétersbourg Viktor von Whal, engage une procédure judiciaire retentissante à l’encontre d’un riche exploitant de mines d’or, grand philanthrope russe, en l’accusant de folie et de gaspillage de son héritage au profit des pauvres. Il exige de confisquer ses biens et de le mettre sous tutelle. Quelques années plus tard, Innokenti Sibiriakov se retire dans le monastère Saint Pantéléimon du Mont Athos où, après sa mort, il sera vite reconnu en tant que saint par les moines athonites.

Le deuxième film, qui sera projeté le lendemain, le 19 octobre 2018, toujours dans l’amphithéâtre du Centre culturel et spirituel orthodoxe russe, est un documentaire intitulé « L’expédition de Sibiriakov ».

Synopsis: Les membres de l’expédition ont été recrutés parmi les déportés politiques et les prêtres. Aucun explorateur russe ne pouvait longtemps se décider d’en prendre la tête. En effet, il fallait travailler là où il faisait -60 en hiver et +40 en été. Il était seul, ce jeune millionaire sibérien, propriétaire d’exploitations aurifères, à croire au succès de cette entreprise ambitieuse.

L’accès à l’exposition et la projection des films seront gratuits.