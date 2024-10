Radio («Génération orthodoxe», RCF) : « Une soutane à mobylette. Le père Cyrille Argenti (1918-1994) »

Pour ce nouveau numéro de « Génération orthodoxe » sur RCF Bordeaux autour des «Grands témoins de l’orthodoxie en France, au XXe siècle », le père Jean-Claude Gurnade évoque la figure exceptionnelle du père Cyrille Argenti. Pour rendre avec le plus de justesse possible la personnalité du père Cyrille et son œuvre, il va en préciser les principales étapes et leurs traits saillants. L’autobiographie spirituelle du père Cyrille et le livre d’Olga Lossky : « Une soutane à mobylette. Le père Cyrille Argenti (1918-1994) », servent de support à cette émission.

Source : RCF