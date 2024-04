Radio RCF : « Icônes orthodoxes : un art à découvrir »

L’émission interactive de la RCF « Je pense, donc j’agis », présentée par Melchior Gormand, est une invitation à la réflexion et à l’action. À l’émission du 3 avril 2024 « Icônes orthodoxes : un art à découvrir » a participé Pierre-Zoran Petrel, diacre orthodoxe à l’église Notre-Dame-Souveraine et Saint-Silouane de Chaville, artiste plasticien, iconographe, et théologien.