RCF Aix-Marseille : La liberté paradoxale des femmes chrétiennes

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RCF Aix-Marseille : La liberté paradoxale des femmes chrétiennes

Cette émission explore la manière dont virginité, ascèse et vie consacrée ont constitué, dans le monde patriarcal antique, de véritables chemins de
souveraineté intérieure pour les femmes. Contrairement aux représentations modernes, la virginité chrétienne n’est pas une négation du corps, mais une désappropriation volontaire qui libère de la domination sociale. Les femmes deviennent sujet de leur vie spirituelle et parfois de leur communauté. Le corps féminin cesse d’être un bien social pour devenir un lieu sanctifié. L’ascèse est présentée comme une reconquête du corps et du désir, non comme leur destruction. Les vierges martyres incarnent une insoumission radicale à toute possession. L’émission montre l’émergence d’une figure nouvelle : la femme comme autorité spirituelle. Cette liberté, intérieure et ontologique, produit des effets sociaux réels.

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Kassiana Panev

Traductrice Interprète anglais-français niveau Master 2 et assistante d'émission pour Orthodoxie TV.
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