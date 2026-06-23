RCF Aix-Marseille : Saint Irénée de Lyon (3)

La récapitulation est le cœur de la théologie d’Irénée : tout est résumé, assumé et accompli dans le Christ. En s’incarnant, le Verbe redresse la désobéissance d’Adam et assume toute l’humanité.

Le Christ n’est pas une réponse tardive à la chute, mais l’accomplissement du dessein éternel de Dieu. Il est à la fois commencement, centre et fin de l’histoire.

L’Incarnation vise la divinisation de l’homme : Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu par grâce. La croix et la résurrection s’inscrivent dans cette économie globale du salut. Toute l’histoire biblique converge vers le Christ.

L’Église est le lieu où cette récapitulation se déploie. L’Esprit conduit la création vers sa transfiguration finale.