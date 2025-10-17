RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : «Catéchisme. Guide de la foi orthodoxe»

Quelle est la foi de l’Église orthodoxe ? En quoi consiste sa pratique liturgique et sacramentelle ? … » Afin de donner une réponse à ces questions, le père Jean-Claude Gurnade, nous présente le livre de Mgr Hilarion Alfeyev intitulé Catéchisme. Guide de la foi orthodoxe qui vient de paraître chez Salvator. Ce livre sera utile à tous, aussi bien aux catéchumènes qu’aux fidèles, mais également à ceux qui s’intéressent à la foi de l’Église orthodoxe et à ses pratiques liturgiques. Ci-dessous : le podcast audio de l’émission.