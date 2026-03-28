RCF Aix-Marseille : La présence féminine dans l’Evangile

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RCF Aix-Marseille : La présence féminine dans l’Evangile

Cette émission met en lumière la révolution silencieuse opérée par Jésus dans sa manière de rencontrer les femmes. Il ne parle pas abstraitement « de la femme », mais rencontre des femmes singulières, nommées et appelées. Il transgresse les interdits sociaux en dialoguant avec elles, en reconnaissant leur foi et en leur confiant des missions. La Samaritaine, la femme hémorroïsse, la Cananéenne, Marthe et Marie deviennent des figures théologiques majeures. Les femmes demeurent fidèles au pied de la croix quand les disciples fuient. Elles sont les premières témoins de la Résurrection, renversement théologique décisif. Marie-Madeleine reçoit la mission d’annoncer la Pâque aux apôtres. L’Évangile confie ainsi son cœur à une parole féminine. Cette donnée fondatrice marque durablement l’histoire chrétienne.

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Kassiana Panev

Traductrice Interprète anglais-français niveau Master 2 et assistante d'émission pour Orthodoxie TV.
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