RCF Hérault : « Le mariage orthodoxe en Bulgarie»

L’émission « Actualités des Églises orthodoxes » du 16 octobre présentée par Tatiana Sleptsova, est consacrée au mariage orthodoxe en Bulgarie.

Les mariages en Europe sont une mosaïque de traditions culturelles, chacune apportant sa couleur distinctive à la célébration de l’amour et de l’engagement.

Au cœur de ces diversités, le mariage bulgare se démarque comme une expérience particulièrement riche et significative. Les rituels et les traditions qui accompagnent chaque étape, de la demande en mariage à la cérémonie, sont profondément enracinés dans l’histoire du pays.