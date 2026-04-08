Récitatif biblique – Jean 19, 25-27 : « Femme, voici ton fils »

Il y a sept Paroles du Christ en Croix, rapportées par trois des évangélistes : une par Marc (1) ; trois par Luc (2), (3) et (4) ; et trois par Jean (5), (6) et (7). Chacun racontant l’épisode à sa façon, ils se complètent mutuellement.

Ce récitatif porte sur la première des trois paroles rapportées par l’évangéliste Jean.

Jésus, « voyant » d’un même regard, au pied de la croix, sa mère et son plus jeune disciple Jean, opère véritablement un acte de création : Il « invente » un lien mère/fils entre eux. Jean assurera la protection de Marie – car, à cette époque, sans mari et sans fils, une femme était vouée à la misère. Quant à elle, « l’heure » est venue pour qu’elle soit associée à la mission et qu’elle devienne la Mère de tous les croyants, Mère de l’Église.

Marie va jouer un rôle primordial dans l’élaboration et la transmission des Évangiles, comme s’efforce de le démontrer l’association Eecho (cf. l’ouvrage Marie, mère de mémoire de Pierre Perrier).

Voici le lien : https://youtu.be/RORkKGILY3w