Rencontre du patriarche bulgare Daniel et des métropolites du Saint-Synode avec le président Rumen Radev

Le patriarche Daniel, accompagné d’une délégation du Saint-Synode comprenant plusieurs métropolites (notamment ceux d’Europe occidentale et centrale, de Varna, de Nevrokop et de Stara Zagora) et du secrétaire général du Saint-Synode, a été reçu hier par le président bulgare Rumen Radev. L’objet principal de cette rencontre était de discuter des implications d’une récente décision de la Cour suprême autorisant l’enregistrement d’une « Église orthodoxe » parallèle en Bulgarie. Ci-après la communiqué officiel

