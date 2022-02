Réponse du métropolite du Cameroun au bureau du diocèse métropolitain du Pirée

“Il a été publié sur le site internet du diocèse métropolitain du Pirée, puis sur les autres médias en ligne, le 14 février, un texte du « Bureau des hérésies et des sectes » du diocèse mentionné, avec le titre fallacieux « Le Patriarcat d’Alexandrie se trouve en tort » et avec pour sous-titre « Le rapport de S.E. le métropolite du Cameroun Grégoire ». À l’occasion de ce texte inacceptable de tout point de vue, il convient de mentionner :

1. Les dirigeants du « Bureau des hérésies et des sectes » du diocèse métropolitain susmentionné devraient s’occuper réellement des hérésies et des schismes qui sont actifs dans notre pays et cesser d’insulter, sommairement, l’Église Mère de Constantinople et de juger et condamner les décisions des Anciens Patriarcats.

2. Selon leur tactique connue, laquelle, au demeurant, est utilisée par les Témoins de Jehova et les différentes sectes, les membres du bureau en question isolent les mots et les phrases du contexte d’un document, les altèrent et les commentent selon leur propre logique, présentant une logique inversée ou, comme on le dit, le blanc pour le noir et le jour pour la nuit.

3. Les références de mon rapport à la hiérarchie du Trône d’Alexandrie sur un « problème interne », etc., avaient pour point de départ les publications de médias pro-russes au sujet des hiérarques du Patriarcat d’Alexandrie qui soi-disant soutiennent les positions russes. Lors du Synode concerné, absolument aucun désaccord n’a été exprimé par les hiérarques au sujet de la reconnaissance de l’Église orthodoxe d’Ukraine par S.B. le Pape et Patriarche d’Alexandrie Théodore, tout comme au sujet des décisions prises par le Synode concernant la question de l’invasion du Patriarcat de Russie sur le territoire canonique du Patriarcat d’Alexandrie. Tout le reste constitue le produit d’une imagination malsaine…

4. Les positions de l’Ancien Patriarche d’Alexandrie sont exprimées par son Primat, S.B. le Pape et Patriarche d’Alexandrie Théodore et les organes synodaux compétents, et non par les analyses de soi-disant blogs « distingués et militants » et de cerveaux obsédés.

5. S.E. le métropolite du Pirée, qui porte la responsabilité pleine et exclusive de tout ce qui vient du Bureau concerné, est invité à supprimer immédiatement le texte en question, à réprimer très sévèrement ses rédacteurs et à demander pardon au Trône apostolique de saint Marc pour le grave scandale subi par les fidèles en raison des choses inacceptables et mensongères qui ressortent de cette publication, de même que pour l’inconvenance d’indiquer au Patriarcat occupant le second rang [dans les diptyques, ndt] comment il doit se conduire et agir.

Le métropolite du Cameroun Grégoire »

