Le 21 décembre, sur décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare, la commission de celle-ci, constituée de : Mgr Cyprien, métropolite de Stara Zagora, président de la commission, Mgr Gabriel, métropolite de Lovetch, Mgr Nicolas, métropolite de Plovdiv, Mgr Jean, évêque de Varna et Veliki Preslav, Mgr Séraphim, métropolite de Nevokopi, Mgr Grégoire, métropolite de Vratsa, a siégé avec la commission de « l’Église orthodoxe de Macédoine », constituée de : Mgr Stéphane, archevêque de Macédoine, Mgr Pierre, de Prespa et Pelagon, métropolite et administrateur du diocèse d’Australie et de Nouvelle Zélande, Mgr Timothée, métropolite de Debar et Kičevo, administrateur du diocèse de Sydney, Mgr Clément, évêque d’Heraklija, secrétaire de la commission. Les membres de la commission ont discuté avec amour fraternel en Christ de la situation de l’Église orthodoxe de Macédoine et de son statut canonique. Dans une bonne volonté unanime et dans des relations fraternelles, ils ont élaboré les actions destinées à réaliser la décision prise par le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare du 27 novembre dernier.

Source (dont photographie): Église orthodoxe de Bulgarie