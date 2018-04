Le 12 avril 2018, à l’initiative des co-présidents de la Commission théologique internationale mixte de dialogue entre l'Eglise orthodoxe et des Eglises orthodoxes orientales, le métropolite Emmanuel de France et le métropolite Bishoy de Damiette, et en leur présence, un groupe de travail s'est réuni à Antélias (près de Beyrouth, au Liban). Invités pas S.S . Aram, catholicos de la Grande Maison de Cilicie de l’Eglises apostolique arménienne, le groupe de travail était composé d’évêques des deux familles d’Eglises. Cette réunion avait pour but de discuter de l'évolution du dialogue théologique bilatéral et de préparer la prochaine réunion de la commission mixte. Ce dialogue théologique bilatéral a commencé en 1985 et a produit, sur la base d'une compréhension commune de la foi apostolique, un certain nombre de documents convergents sur la christologie. Le but de cette rencontre était d'explorer ensemble les possibilités de réactiver ce processus important dans la vie des deux familles d’Eglises. La prochaine réunion de la commission plénière aura lieu fin octobre 2018.

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir