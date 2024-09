Réunion du comité des représentants des Églises orthodoxes auprès de l’Union européenne (CROCEU)

Une réunion de travail du comité des représentants des Églises orthodoxes auprès de l’Union européenne (CROCEU), présidée par son éminence le métropolite Athénagoras de Belgique et exarque des Pays-Bas et du Luxembourg, s’est tenue le 18 septembre 2024 au « Centre orthodoxe Ambiorix » à Bruxelles. Ont participé à cette réunion son excellence l’évêque Apostolos de Tanagra (Église de Grèce), les révérends pères Sorin Selaru et George Valcu (Patriarcat de Roumanie), le révérend père Stoyan Berbatov (Patriarcat de Bulgarie) et les révérends pères Konstantinos Kenanidis et Pawel Cecha (Patriarcat œcuménique).

Tout d’abord, il a été décidé de créer un site internet pour le CROCEU afin de mieux faire connaître l’existence et le travail de l’organisation et d’informer le public. Les membres du CROCEU se réjouissent d’une bonne coopération avec le nouveau secrétaire général de la KEK et espèrent pour cela le rencontrer prochainement, ensemble avec le président de la KEK, son éminence l’archevêque Nicétas de Thyateira et de Grande-Bretagne (Patriarcat œcuménique).

La visite du CROCEU au siège du Patriarcat œcuménique, à l’invitation de sa toute-sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, du 20 au 23 novembre 2024, est également attendue avec impatience. Auparavant, les membres du CROCEU avaient effectué des visites similaires dans les Églises locales suivantes : Roumanie (2014), Grèce (2015), Chypre (2016), Russie (2017) et Bulgarie (2018). En raison de la crise du Covid et d’un changement au sein du bureau du Patriarcat œcuménique, il n’a pas été possible de visiter Constantinople plus tôt. Les membres du CROCEU participeront à la liturgie patriarcale pour la fête de la Présentation au Temple de la Mère de Dieu et auront une audience avec sa toute-sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée.

D’autre part, une réflexion s’est développée face aux priorités et aux différentes initiatives que le CROCEU souhaite mettre en place dans un futur proche, notamment dans le cadre de projets humanitaires.

La prochaine réunion aura lieu le 15 octobre 2024.