(re)voir « chemin vers l’unité – dialogue entre l’Église orthodoxe et l’Église catholique » - france 2

Le documentaire « Chemin vers l’unité – dialogue entre L’Église orthodoxe et l’Église catholique » explore le long chemin d’unité emprunté par les Églises catholique et orthodoxe depuis les années 1960.

À travers des interviews exclusives avec des figures clés comme Mgr Job Getcha et Mgr Roland Minnerath, le documentaire explore les débats profonds sur l’Église, les sacrements, l’uniatisme, la primauté et la synodalité.

De la levée historique des anathèmes en 1964 à la création de la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique en 1979, l’émission s’intéresse aux grands moments et débats qui ont façonné leur dialogue. Elle se termine sur le Document d’Alexandrie de 2023, reflétant les progrès accomplis et les aspirations futures. Réalisé par Alexey Vozniuk et produit par le père Jivko Panev, ce documentaire est une ode à la communion et à l’espoir d’une foi unifiée.

Le documentaire est disponible dans le monde entire jusqu’au 31 octobre 2023 sur France 2 Replay !

À savoir : il faut désormais s’inscrire sur le site de France.tv pour visionner l’émission. L’inscription est gratuite ! Depuis l’étranger, en cas de problème, vous pouvez mettre le code postal d’une ville française, par exemple Paris : 75001