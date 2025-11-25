(Re)voir France 2 « Fin de vie : La parole des religions »

Le dimanche 23 novembre dernier, « Les Chemins de la foi » ont proposé sur France 2 une matinée interreligieuse exceptionnelle, conçue et animée par l’ensemble des producteurs des émissions religieuses. La première partie intitulée « Fin de vie : la parole des religions », la première partie de l’émission a rassemblé les représentants des sept traditions religieuses présentes : catholique, protestante, chrétienne orientale, orthodoxe, juive, musulmane et bouddhiste. À cette occasion, ils ont exprimé leurs analyses et leurs inquiétudes face au projet de loi sur la fin de vie, qui interroge le sens même de l’accompagnement des malades, des soins palliatifs et de l’aide à mourir. Monseigneur Syméon de Domodedovo était l’un des participants à cette discussion.