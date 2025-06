(Re)voir le documentaire « Cimetières, antichambres de la résurrection »

De l’Antiquité, où les morts, jugés impurs, étaient tenus à distance et souvent incinérés, à la rupture introduite par le christianisme, qui inscrit la mort dans l’horizon de la résurrection, ce documentaire retrace l’évolution de nos pratiques funéraires comme reflet de nos représentations spirituelles.

Le film fait halte au cimetière orthodoxe russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, le plus vaste hors de Russie, mémoire vivante de trois vagues migratoires et lieu de repos d’exilés illustres tels que Rudolf Noureev ou Ivan Bounine.

À la croisée des traditions, de la foi et de l’histoire, ce récit visuel dévoile comment les cimetières ont quitté la logique des « nécropoles » – cités des morts – pour incarner celle des « kymithirya » – lieux de repos – selon une vision où la mort n’est plus une fin mais une antichambre de la résurrection.

