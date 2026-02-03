L’eau est source de toute vie. Pour le chrétien, elle est aussi le lieu où Dieu agit : dans les eaux du Jourdain, le Christ sanctifie la création ; dans le baptême, l’homme renaît à la vie nouvelle ; lors de la Théophanie, l’Église bénit les eaux du monde entier.

Dès l’origine, Dieu nous a confié le soin de la création. Aujourd’hui, l’épuration des eaux usées prolonge cette vocation : rendre à la nature ce que nous lui avons emprunté. Vous pouvez (re)voir le documentaire « L’eau, don de Dieu » sur la chaîne YouTube.

