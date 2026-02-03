(Re)voir le documentaire « L’eau, don de Dieu »

(Re)voir le documentaire « L’eau, don de Dieu »

L’eau est source de toute vie. Pour le chrétien, elle est aussi le lieu où Dieu agit : dans les eaux du Jourdain, le Christ sanctifie la création ; dans le baptême, l’homme renaît à la vie nouvelle ; lors de la Théophanie, l’Église bénit les eaux du monde entier.

Dès l’origine, Dieu nous a confié le soin de la création. Aujourd’hui, l’épuration des eaux usées prolonge cette vocation : rendre à la nature ce que nous lui avons emprunté. Vous pouvez (re)voir le documentaire « L’eau, don de Dieu » sur la chaîne YouTube.

Sur YouTube, la visibilité dépend de l’engagement. Pour une jeune chaîne comme Orthodoxie de France 2, votre soutien est essentiel afin de faire entendre la voix de l’orthodoxie française sur Internet.

Comment aider concrètement ?

  • Regardez les vidéos en entier
  • Likez et commentez
  • Partagez sur vos réseaux sociaux
  • Abonnez-vous et activez les notifications
  • Intégrez les vidéos sur vos sites paroissiaux

Chaque geste compte. Votre engagement aujourd’hui permettra à cette chaîne de rayonner et de toucher ceux en quête d’une spiritualité authentique.

À propos de l'auteur

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
(Re)voir le documentaire « L'eau, don de Dieu »

