L’émission de télévision Orthodoxie sur France 2 a proposé un retour sur les 55 années de cette émission grâce à des images d’archives. Plus de 500 émissions ont été produites ! Une émission d’une heure, produite par le père Jivko Panev et réalisée par Tania Rakhmanova, qui présente plus d’un demi-siècle d’histoire de l’orthodoxie en France et dans d’autres pays, le témoignage de grandes figures de cette histoire et de la foi orthodoxe ainsi qu’une réflexion sur l’émission elle-même et son rôle. A (re)voir sur cette page et ci-dessous.