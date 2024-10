Le documentaire « Enfer et Paradis » explore les mystères de la vie après la mort à travers le prisme de la tradition orthodoxe. Il traite des différentes étapes que traverse l’âme après la mort, en insistant sur la distinction entre le Paradis et l’Hadès, non pas comme des lieux, mais comme des états spirituels où l’âme est orientée en fonction de sa condition intérieure.Contrairement à la tradition catholique, la notion de

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.