(Re)voir sur YouTube le documentaire France 2 « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge »

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire est l’histoire d’une institution qui, née dans la misère de l’émigration, est devenue l’un des foyers les plus féconds du renouveau théologique et spirituel orthodoxe du XXᵉ siècle. À travers des archives inédites, des témoignages et des images de la vie actuelle de l’Institut, ce film rend hommage à un siècle de pensée vivante et d’ouverture œcuménique au cœur de Paris. L’émission débutera par le message de Noël de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, soulignant l’importance spirituelle de cette célébration et appelant à la paix et à la fraternité entre les peuples. Un documentaire produit par le père Jivko Panev, réalisé par Alexey Vozniuk.

Sur YouTube, la visibilité dépend de l’engagement. Pour une jeune chaîne comme Orthodoxie de France 2, votre soutien est essentiel afin de faire entendre la voix de l’orthodoxie française sur Internet.

Comment aider concrètement ?

  • Regardez les vidéos en entier
  • Likez et commentez
  • Partagez sur vos réseaux sociaux
  • Abonnez-vous et activez les notifications
  • Intégrez les vidéos sur vos sites paroissiaux

Chaque geste compte. Votre engagement aujourd’hui permettra à cette chaîne de rayonner et de toucher ceux en quête d’une spiritualité authentique.

Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
