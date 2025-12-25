(Re)voir sur YouTube le documentaire France 2 « Centenaire de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge »

Fondé en 1925 par des théologiens russes émigrés, l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris célèbre son centenaire. Ce documentaire est l’histoire d’une institution qui, née dans la misère de l’émigration, est devenue l’un des foyers les plus féconds du renouveau théologique et spirituel orthodoxe du XXᵉ siècle. À travers des archives inédites, des témoignages et des images de la vie actuelle de l’Institut, ce film rend hommage à un siècle de pensée vivante et d’ouverture œcuménique au cœur de Paris. L’émission débutera par le message de Noël de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, soulignant l’importance spirituelle de cette célébration et appelant à la paix et à la fraternité entre les peuples. Un documentaire produit par le père Jivko Panev, réalisé par Alexey Vozniuk.

