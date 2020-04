Roumanie : un accord permettant la distribution du pain béni et du Feu sacré aux fidèles malgré la pandémie

Mercredi 15 avril, l’Église orthodoxe de Roumanie a trouvé un accord avec le ministère de l’intérieur en vue de permettre à des volontaires de l’Église de distribuer du pain béni (Paști) ainsi que le Feu sacré (en provenance de Jérusalem, ndt) aux fidèles la nuit de Pâques. La première forme de l’accord signé mardi a ensuite été amendée par les deux parties, car les épidémiologistes s’attendent à ce que la pandémie de coronavirus atteigne son pic en termes de nombre de personnes infectées dans la seconde moitié du mois d’avril en Roumanie.

Texte complet de l’accord :

Compte tenu des récentes estimations des spécialistes concernant la propagation de la pandémie au cours des deux prochaines semaines, et afin de renforcer les mesures visant à prévenir l’infection par le nouveau coronavirus, l’accord signé par le Patriarcat de Roumanie et le ministère de l’Intérieur, le 14 avril 2020, est modifié comme suit :

1. Les services religieux de la nuit de Pâques seront célébrés conformément aux directives de l’Église orthodoxe de Roumanie et aux dispositions des ordonnances militaires relatives aux réunions publiques et à la distanciation sociale, sans la participation des croyants dans les locaux, la cour ou la proximité des lieux de culte.

2. Le pain béni (petite prosphore) aspergé d’eau bénite et de vin, appelé Paști, qui sera béni cette année le Jeudi saint 16 avril, après la divine Liturgie, sera distribué aux fidèles le vendredi 17 avril et le samedi 18 avril, entre 8h00 et 17h00, par le personnel de l’église et les bénévoles, à la demande des fidèles.

3. La distribution du Feu sacré sera assurée par le clergé et un maximum de cinq volontaires le samedi soir 18 avril 2020, à partir de 20 heures.

4. Le clergé paroissial, avec l’aide d’un maximum de cinq volontaires portant un équipement de protection (masque et gants), en qualité d’organisateurs, assurera la distribution du pain de Pâques consacré et du feu sacré, conformément aux règles stipulées dans les ordonnances militaires. Ils porteront un brassard blanc comme signe distinctif. En outre, ils devront porter des cartes d’identité et des badges avec le cachet de leur paroisse.

5. Les fidèles recevront le pain de Pâques béni ou le Feu sacré sur le seuil de leur maison ou à la fenêtre, sans sortir. Dans les zones de logements collectifs, le pain béni et le Feu sacré seront remis à un représentant désigné par l’association des propriétaires, qui portera un équipement de protection (masque et gants).

6. Dans les hôpitaux où il n’y a pas d’aumônier (prêtre), le personnel du ministère de l’intérieur en service la nuit de Pâques distribuera le Feu sacré à ces établissements, ainsi qu’aux centres sociaux et aux centres de quarantaine.

Les structures coordonnées par le ministère de l’intérieur (police, police des frontières, gendarmerie, pompiers, police locale et le personnel du ministère de la défense nationale) assureront l’ordre public tout au long de la distribution du pain béni et du Feu sacré, ainsi que le respect des règles stipulées dans les ordonnances militaires pour prévenir le risque de propagation du nouveau coronavirus.

Patriarcat de Roumanie : † DANIEL, Patriarche de Roumanie

Ministère de l’intérieur : Ion – Marcel VELA, Ministre

Source