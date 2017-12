Séraphin Rehbinder, président de l’OLTR, dans son dernier éditorial écrit sur le Concile de Moscou de 1917-1918 :

On parle beaucoup du concile de Moscou ces temps-ci car on vit, actuellement, son centenaire. Ce fut un évènement fondamental pour l’Église russe. Elle était, en effet, mise sous tutelle de l’État depuis Pierre le Grand et fonctionnait comme une administration dirigée par un fonctionnaire ayant rang de ministre (« l’Oberprocureur »). Bien que l’État fût orthodoxe, cette situation était profondément anormale et pesait lourdement sur la vie de l’Église. L’empereur en était conscient et était acquis à l’idée qu’un concile devait avoir lieu, mais il pensait qu’il fallait attendre des jours meilleurs. Il avait, du reste, autorisé la longue et minutieuse préparation du concile, commencée en 1905. Ce fut, d’ailleurs, une époque de renouveau de la théologie en Russie.

Cependant, les évènements se précipitèrent. L'abdication du tsar et les bouleversements, par ailleurs dramatiques, qui suivirent, amenèrent les autorités religieuses à convoquer le concile sans plus attendre. On le voit, l'objet du concile fut de créer le nouveau cadre de fonctionnement que l'Église était enfin libre de se constituer.