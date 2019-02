Le Synode de l’Église orthodoxe russe hors-frontières s’est réuni le 26 février à New York, sous la présidence de son primat, le métropolite Hilarion. Ont pris part à la session : l’archevêque de Berlin et d’Allemagne Marc, l’archevêque de San Francisco et d’Amérique occidentale Cyrille, l’archevêque de Montréal et du Canada Gabriel, l’archevêque de Chicago et d’Amérique centrale Pierre, l’évêque de Richmond et d’Europe occidentale Irénée et l’évêque de Manhattan Nicolas. Lors de cette session ont, entre autres, été évoqués les travaux de la commission bilatérale Patriarcat de Moscou / Église russe hors-frontières concernant les diocèses et les paroisses de l’étranger lointain, ainsi que la visite de la délégation de l’Archevêché des Églises russes en Europe occidentale à Sea-Cliff (État de New York) : « L’archevêque de Berlin et d’Allemagne Marc a évoqué la session du 20 décembre 2018, à Moscou, de la commission bilatérale chargée des questions concernant la vie dans les diocèses et les paroisses de l’étranger lointain. À la session, présidée par le métropolite de Volokolamsk Hilarion, ont participé l’archevêque de Berlin et d’Allemagne Marc, l’archevêque de Vienne et de Budapest Antoine, dirigeant de l’Administration du Patriarcat de Moscou pour les institutions à l’étranger, l’évêque de Bogorodsk Jean, administrateur des paroisses du Patriarcat de Moscou en Italie (actuellement métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale), l’évêque de Richmond et d’Europe occidentale Irénée, l’archiprêtre Nicolas Balachov, vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, l’archiprêtre Nicolas Artemov, secrétaire du diocèse d’Allemagne de l’Église russe hors-frontières, l’archiprêtre Séraphim Gan, chancelier du Synode de l’Église russe hors-frontières. Au cours de la session a été discuté le renforcement de l’interaction dans le domaine du travail pastoral réalisé par les diocèses et les paroisses de l’étranger lointain. Ensuite, les membres du Synode des évêques de l’Église russe hors-frontières ont écouté la communication concernant les rencontres qui ont eu lieu les 13 et 14 février avec les membres de la délégation de l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, envoyée par l’archevêque de Charioupolis Jean. La délégation, constituée de l’archiprêtre Wladimir Yagello et du prêtre Christophe d’Aloisio, a été reçue chaleureusement en l’église-mémorial Saint-Séraphim-de-Sarov à Sea Cliff, dans l’État de New York, par les évêques Irénée et Nicolas, ainsi que par le recteur de cette église, l’archiprêtre Séraphim Gan. Au nom du conseil de l’Archevêché, les clercs susmentionnés ont évoqué la situation de leur vie ecclésiale, résultant de la décision du Synode du Patriarcat de Constantinople de dissoudre cette structure qui réunit les paroisses de tradition russe en Europe occidentale. Le jour suivant, la délégation a été reçue par le métropolite d’Amérique orientale et de New York Hilarion, qui a écouté attentivement les représentants de l’Archevêché et leur a demandé de transmettre son salut fraternel et ses bons vœux d’aide divine à l’archevêque de Charioupolis Jean. Le Synode a pris note de la communication des participants à ces rencontres, ainsi que des résultats de l’Assemblée générale de l’Archevêché, qui s’est déroulée le samedi 23 février ».

Source (photographie: le Saint-Synode de l’EORHF en 2017) : Église orthodoxe russe hors-frontières