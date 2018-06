Sous le haut patronage de Sa Béatitude le Patriarche Jean X d'Antioche et de tout l'Orient, le Sixième colloque international de l'Association Internationale des théologiens orthodoxes dogmaticiens (IAODT) intitulé : « La vision eschatologique de la théologie orthodoxe » a eu lieu du 7 au 9 juin derniers au monastère patriarcal de Notre-Dame de Balamand, Liban. l'IAODT se compose de théologiens dogmaticiens orthodoxes d'Europe, d'Amérique et du Moyen-Orient.

Son Éminence Mgr Ephrem (voir nos vidéos 1 et 2), métropolite de Tripoli, a présidé la prière d'ouverture au monastère le 7 juin en présence de leurs Excellences, M. Victor Mircea, ambassadeur de Roumanie, Mme Christina Rafti, ambassadeur de Chypre, M. Constantinos Hadjithomas, chargé d'affaires de l'Ambassade de Grèce, M. Tanios Khalil, doyen de la Faculté des sciences ecclésiastiques, Université de La Sagesse, l'archimandrite Romanos Al-Hannat, higoumène du Monastère de Balamand, l'archimandrite Alexis Chehadeh, directeur du Département des relations œcuméniques, le professeur Michel Stavrou, président de l'IAODT, le p. Ioan Tulcan, vice-président de l'IAODT et le p. Porphyrios Georgi, doyen de l'Institut de théologie et vice-président de l'IAODT.

La Ire session intitulée :« La vision eschatologique en théologie orthodoxe » a été modérée par le révérend Porphyrios Georgi. Les conférenciers étaient: le Révérend Stefan Buchiu, l'Université de Bucarest, Nikolaos Xionis, l'Université d'Athènes, et Michel Stavrou, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris.

Le 8 juin 2018, la IIe session, aussi intitulée « La vision eschatologique en théologie orthodoxe », a été modérée par le professeur Michel Stavrou. Les conférenciers étaient: Son Eminence Kyrillos (Katerelos), évêque d'Abydos, (Patriarcat œcuméniqu), Rév. Ioan Tulcan, l'Université d'Arad, et Mme Marina Kolovopoulou, Université d'Athènes.

La IIIe session « Vision eschatologique: fondements bibliques et patristiques (I)»a été modérée par Mme Marina Kolovopoulou. Les conférenciers étaient: le Révérend Nicolae Moşoiu, l'Université de Sibiu, Pyotr Mikhailov, l'Université Saint-Tikhon, Moscou, et Ioannis Kourempeles, l'Université de Thessalonique.

La IVe session « La vision eschatologique: fondements bibliques et patristiques (II) » a été modérée par le révérend Ioan Tulcan. Les conférenciers étaient le Révérend Savvas Kokudev, Université de Sofia, Stavros Yangazoglou, l'Université d'Athènes, Rév. Porphyrios Georgi, l'Université de Balamand.

La journée comprenait également une visite à l'Université de Balamand et une réunion avec son vice-président, le Dr. Georges Nahas, et une excursion dans la ville historique de Byblos.

Le 9 juin 2018, le troisième jour du colloque, il y eut plusieurs sessions :

La Ve session « La vision eschatologique dans la théologie orthodoxe roumaine » a été modérée par le Révérend Stefan Buchiu. Les conférenciers étaient: M. Mihai Burlacu, l'Université de Bucarest, M. Valer Bel, l'Université de Cluj-Napoca, M. Alexandru Malureanu, du département de l'éducation du Patriarcat roumain, et M. Nicolae R. Stan, l'Université de Craiova.

La IVe session VI intitulée: « La vision eschatologique et la nature de l'Église » a été modérée par Piotr Mikhaïlov. Les conférenciers étaient le Rév. Cristinel Ioja, l'Université d'Arad, Pantelis Kalaitzidis, l'Académie Volos pour les études théologiques, (Grèce), le Rév. Nathanael Neacşu, l'Université de Iaşi et Cristian Sonea, l'Université de Cluj-Napoca.

La dernière session était consacrée aux questions administratives de l'IAODT, telles que la réélection du Conseil de l'IAODT, et la mise en place du prochain symposium: propositions de thème, date, lieu et présentation du nouveau site web de l'Association. Au cours de la dernière session, les membres de l'Association ont élu le P. Porphyrios Georgi, Doyen de l'Institut de Théologie Saint Jean de Damas de l'Université de Balamand, nouveau Président de l'Association, et le P. Stefan Buchiu, doyen de la faculté de théologie de l'Université de Bucarest, vice-président de l'Association.