Stage de pratique et de chant liturgique orthodoxe 1er-5 juillet 2024

Avec la bénédiction de Son Éminence le métropolite Jeande Doubna, un stage de pratique et de chant liturgique orthodoxe est organisé pour la quatrième année consécutive à la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024.

Il est proposé aux prêtres, diacres et acolytes d’une part, et aux chantres et chefs de chœur de tout niveau d’autre part.

Les interventions et cours pratiques seront dispensés en langue française. Chaque journée débutera et s’achèvera par les offices liturgiques.

Avec l’aide de Dieu, de nouveaux livres liturgiques verront le jour d’ici-là et seront mis à disposition des participants.

Inscription et informations : seminaire.liturgique.orthodoxe@gmail.com

Pour en savoir plus, télécharger l’affiche du stage !