Pendant de longues années, le moulin du monastère Saint-Pantéléimon était à moitié en ruine et abandonné. Le 24 septembre, jour de la mémoire de saint Silouane du Mont Athos, a eu lieu sur la sainte Montagne la cérémonie de la bénédiction et de la mise en route du moulin restauré du monastère de Saint-Pantéléimon, où le saint, durant des années, accomplissait son obédience monastique et où il fut rendu digne de voir le Seigneur Lui-même. Serge Choumilo, historien ukrainien, spécialiste du Mont Athos, a déclaré : « Pendant de longues années, le moulin du monastère Saint-Pantéléimon était à moitié en ruine et abandonné mais, maintenant, il est restauré. On a fait fonctionner les roues qui brassent l’eau… Dorénavant, auprès du moulin, une cellule monastique, l’église Saint-Silouane, ainsi qu’un musée seront en activité, ce qui permettra de voir dans quelles conditions a vécu le saint, comment fonctionnait le moulin etc. À la cérémonie de bénédiction et de démarrage du moulin de saint Silouane a pris part l’ex-gouverneur civil du Mont Athos Kostas Dimtsas, qui a aidé le monastère pendant de nombreuses années pour restaurer ce lieu saint. L’historien a souligné que le moulin se trouvait dans un état déplorable « à la limite de la complète destruction », et il a été maintenant littéralement sauvé. Rappelons que saint Silouane du Mont Athos naquit en 1866 dans une famille paysanne. Après son service militaire, il partit en 1892 sur le Mont Athos, au monastère Saint-Pantéléimon. Après six mois de noviciat se produisit pour lui un événement qui changea toute sa vie : pendant sa prière solitaire dans l’église devant le visage du Sauveur, il fut rendu digne de voir le Seigneur Lui-même. Rappelons que la vie de saint Silouane a été l’objet de deux ouvrages en français, l’un de l’archimandrite Sophrony et l’autre de Jean-Claude Larchet. Un CD avec des extraits des écrits de saint Silouane, lus par le métropolite Joseph (Patriarcat de Roumanie) est également disponible en français. Enfin, une courte vidéo sur le moulin de saint Silouane restauré est accessible ci-dessous.

