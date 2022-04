Sur RCF: Le Mont Athos et sa spiritualité, un entretien avec Jean-Claude Larchet

Dans cadre de la série “Visages“, consacrée à des personnalités en quête de sens, Thierry Lyonnet s’est entretenu avec J.-C. Larchet.



Présentation de l’émission :

Depuis plus d’un millénaire, le Mont Athos en Grèce est un des hauts lieux de la spiritualité orthodoxe. Près de 2.000 moines y vivent une vie de prière coupée du monde. Le théologien orthodoxe Jean-Claude Larchet connaît intimement ce lieu où il s’est rendu à de nombreuses reprises. Entre mythe et réalité, il nous entraîne à la découverte de cette “citadelle de l’orthodoxie”. Il est l’auteur de “Mont Athos – Carnet, 1974-2015” (éd. des Syrtes).



L’émission, d’une durée de 59 minutes, est diffusée sur le réseau national de RCF les 12, 13 et 18 avril.

Elle est réécoutable et téléchargeable en podcast sur le site et ici: