Tiens-toi prêt à mourir !

Vient de paraître aux Éditions Apostolia « Tiens-toi prêt – Approche du mystère de la mort » du Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos.

Ce petit livre, à travers de nombreux passages des Pères de l’Église, explore la question de la préparation continuelle à la mort, quel que soit notre âge ou notre situation, car l’apanage du chrétien est de se tenir à tout instant prêt à rencontrer le Seigneur Face-à-face. Il donne des conseils concrets pour une approche confiante et lumineuse du passage vers l’Éternité.

Disponible ici.

Couverture Tiens Toi Prêt'

