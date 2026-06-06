Troisième rencontre internationale des chefs de chœur et des chantres du 30 octobre au 1ᵉʳ novembre 2026 à Paris

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Troisième rencontre internationale des chefs de chœur et des chantres du 30 octobre au 1ᵉʳ novembre 2026 à Paris

Avec la bénédiction et sous le haut patronage de Son Éminence le métropolite Jean de Doubna, archevêque des Églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale, et avec le soutien de l’Association Chants Liturgiques Orthodoxes, se tiendra la troisième Rencontre internationale des chefs de chœur et des chantres auprès de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky à Paris. Cette rencontre aura lieu du 30 octobre au 1ᵉʳ novembre 2026 dans les locaux auprès de la cathédrale.

Le programme de cette rencontre comprend des offices liturgiques, des répétitions, des conférences ainsi qu’une table ronde sur le thème des défis et des problèmes du « kliros ».

Sont conviés à cette rencontre tous les chefs de chœur ainsi que les chantres, qu’ils soient expérimentés ou débutants. La langue de travail est le russe. Une traduction simultanée sera proposée si nécessaire.

La participation aux frais d’organisation est de :

Tarif de base : 200 euros pour toute la durée du stage. Tarif Mécène : 250 euros pour toute la durée du stage. Tarif réduit* : 150 euros pour toute la durée du stage.

*Nombre de places restreint. Appliqué après étude de dossier.

Un repas sera proposé chaque midi. L’hébergement n’est pas inclus dans le tarif.

L’inscription est à effectuer par ce formulaire !

La rencontre aura lieu au 12, rue Daru à Paris VIII.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter le protodiacre Jean Drobot à l’adresse jean.drobot@orange.fr

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Jivko Panev

Jivko Panev, cofondateur et journaliste sur Orthodoxie.com. Producteur de l'émission 'Orthodoxie' sur France 2 et journaliste.
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