Un appel d’Orthodoxie.com pour l’acquisition d’une régie mobile

Chers amis,

Le Christ est ressuscité !

Nous espérons que vous vous portez bien !

Le confinement qui nous est demandé nous invite non seulement à être encore plus responsables envers nous-mêmes et nos proches, mais aussi à nous retourner davantage vers le Seul et Unique nécessaire : Dieu !

Orthodoxie.com, qui a fêté cette année son 15ème anniversaire, s’est efforcé d’informer, de former et de relier les orthodoxes de toutes les Églises locales, ainsi que les personnes à la recherche des vérités de notre Église, et ce depuis sa création.

Notre travail quotidien, sans relâche et bénévole, porte ses fruits, ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour répondre aux besoins de nos visiteurs, dont le nombre a augmenté de 45 % par rapport à l’année dernière.

Les temps, particuliers et exceptionnels, que nous traversons rendent nécessaire de mettre en place la possibilité de retransmettre en direct par Internet les offices. Pendant cette période, il est encore plus important de pouvoir vivre plus intensément ces moments importants de la vie liturgique orthodoxe.

Aussi, forts de notre expérience dans la diffusion de contenus sur l’orthodoxie, nous souhaitons franchir une étape supplémentaire pour vous apporter le contenu dont vous avez plus que jamais besoin, avec une qualité encore plus grande, plus professionnelle, par l’achat d’une régie mobile 4K pour filmer les offices et les événements à venir.

Cet équipement servira aussi à assurer la diffusion des conférences de tous les acteurs des différentes institutions et juridictions orthodoxes de France.

La pandémie a déjà changé et changera davantage encore dans l’avenir notre façon de vivre et de travailler. La mise en place des outils numériques à distance est déjà très importante, mais sera encore plus nécessaire à l’avenir, pour assurer la présence et l’enseignement de notre tradition orthodoxe.

Aussi, nous faisons appel à votre aide dès aujourd’hui pour financer cet équipement dont le coût d’achat est de 12 000 € (Régie + 3 caméras tourelles et 1 unité de diffusion en streaming sur Internet). L’avantage de cet équipement est d’offrir la possibilité de piloter la diffusion et l’enregistrement par une seule personne !

Ce don pour les particuliers est déductible à hauteur de 66 % du montant de l’impôt, et dans la limite de 20 % des revenus. Les entreprises peuvent aussi bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 60 % du montant des versements, dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, en effectuant leur règlement par l’intermédiaire du Fonds de dotation pour la connaissance du monde orthodoxe (RIB envoyé à votre demande). Vous pouvez également envoyer un chèque libellé à l’ordre de Fonds de dotation CMO et l’envoyer à Fonds de dotation c/o J. PANEV 1663 avenue Roger Salengro 92370 Chaville. Un reçu fiscal vous sera adressé dans le mois qui suit votre don.