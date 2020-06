Un article de l’archevêque Job : la « koinonia » est-elle menacée ?

L’archevêque Job de Telmessos, représentant permanent du Patriarcat œcuménique auprès du Conseil œcuménique des Églises a publié un texte de réflexion constituant l’éditorial de sa lettre d’information mensuelle et dont nous vous proposons la traduction ci-dessous :

« Une Église qui ne célèbre pas l’Eucharistie cesse d’être une Église », nous a rappelé récemment le métropolite Jean (Zizioulas) de Pergame. De fait, l’Église n’a jamais cessé de célébrer l’Eucharistie puisque, même pendant la récente période de fermeture due à la pandémie du coronavirus, l’Eucharistie a continué à être célébrée, bien que de manière limitée derrière des portes fermées, que ce soit au siège du Patriarcat œcuménique, ou dans des monastères, et même dans certaines paroisses, avec un nombre de fidèles très réduit. La pandémie a bouleversé nos pratiques et continuera de le faire, car beaucoup d’entre nous n’ont pas pu assister aux services religieux ces derniers mois et nos habitudes devront être reconsidérées dans les mois à venir. Il est vrai que beaucoup d’entre nous ont pu suivre les offices religieux sur internet, et cela a été une consolation pour nous tous dans cette période difficile. Cependant, il est impossible de participer à la communion en ligne, non seulement parce que nous ne pouvons pas consacrer le pain et le vin en ligne, mais surtout parce que la communion eucharistique n’est pas un acte individualiste, puisqu’elle présuppose le rassemblement (synaxis) de tous en un seul corps.

Le mérite de l’encyclique du Patriarcat œcuménique de 1920 est d’avoir introduit le concept de « koinonia (communion) des Églises » dans le vocabulaire œcuménique, ce qui est devenu un concept clé dans la théologie du 20ème siècle. Par la suite, l’ecclésiologie eucharistique a souligné la corrélation entre l’Église et l’Eucharistie. Cette théorie n’était pas nouvelle, puisque nous la retrouvons déjà dans le Nouveau Testament. Il est remarquable que saint Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, parle des chrétiens comme étant membres d’un seul corps, le corps du Christ (1 Co 12, 12-30), juste après avoir parlé de l’institution de l’Eucharistie (1 Co 11, 23-26). Et avant cela, l’Apôtre a souligné que « Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps : car tous nous participons à cet unique pain » (1 Co 10, 17). L’unité du corps ecclésial s’est toujours manifestée par la participation à un seul pain et à une seule coupe. Pour cette raison précise, l’Église orthodoxe ne partage pas l’Eucharistie avec des personnes qui ne sont pas en communion avec elle pour des questions de foi (en cas d’hérésie, de schisme ou de rupture de communion) et considère la communion eucharistique comme la manifestation suprême de l’unité de l’Église.

Maintenant que, dans de nombreux pays, les églises sont progressivement autorisées à rouvrir et à reprendre leurs célébrations dans des conditions de « distanciation sociale », plusieurs difficultés se posent à nous dans la célébration de l’Eucharistie. En effet, la « distanciation sociale » est un paradoxe, ou du moins une antinomie, dans la célébration de l’Eucharistie qui implique le partage du même pain et la participation à la coupe commune. Alors que certaines Églises chrétiennes, telles que l’Église anglicane et l’Église catholique romaine, semblent éviter, du moins pour le moment, de partager une coupe commune, et que recevoir le corps du Christ dans les mains soulève pour elles des problèmes d’hygiène, l’Église orthodoxe est confrontée à des débats concernant l’utilisation de la cuillère commune utilisée pour la communion des fidèles.

Il faut se souvenir que les pratiques de communion ont évolué au cours de l’histoire et que ce n’est pas la première fois que l’Église est confrontée à de tels débats en période d’épidémie. Peut-être que le fait de vivre une telle pandémie peut nous aider à comprendre pourquoi, à une certaine époque de l’histoire, la communion était moins fréquente qu’au cours des dernières décennies, et pourquoi, pour certaines raisons pratiques, le partage de la coupe commune a été interdit aux laïcs en Occident au cours des siècles passés et le pain levé a été remplacé par du pain sans levain, tandis qu’en Orient, recevoir le pain à la main et partager la coupe commune a été remplacé pour les laïcs par la réception d’un morceau de pain trempé dans le calice à l’aide d’une cuillère.

Il ne faut donc pas s’étonner ni se scandaliser des discussions et des prescriptions sanitaires concernant les rites de communion, car l’objet de la discussion n’est pas la sainteté du corps et du sang du Christ, « le remède d’immortalité », mais celle des moyens utilisés, c’est-à-dire les supports matériels de sa distribution qui peuvent être affectés par le virus. Que saint Nicodème de la Sainte Montagne, qui a vécu sur le mont Athos au XVIIIe siècle, réconforte ceux qui sont consternés, puisqu’il a lui-même donné l’instruction aux prêtres donnant la communion aux malades contagieux de stériliser la cuillère de communion après son utilisation avec du vinaigre, dans son commentaire du canon 28 du concile in Trullo dans son édition du Pédalion publiée en 1800. Si cela était admis dans des cas exceptionnels à son époque, des mesures d’hygiène adéquates peuvent être trouvées aujourd’hui lorsque nous sommes confrontés au coronavirus.

Comme l’a souligné Sa Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée dans son message concernant le Covid-19 en mars dernier, « ce qui est en jeu n’est pas notre foi, mais les fidèles. Ce n’est pas le Christ, ce sont les chrétiens. Ce n’est pas le Dieu-homme, mais les êtres humains ». Nous pouvons ajouter : ce n’est pas l’Eucharistie, mais la façon dont nous la recevons pour le salut de notre âme et de notre corps. La cuillère de communion n’a jamais été une question de foi mais seulement un instrument utilisé pour la distribution de l’Eucharistie. Puissent les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui dans notre participation à la sainte communion en raison des règles d’hygiène liées à la « distanciation sociale » être l’occasion de considérer et de réfléchir à l’importance de l’Eucharistie pour notre vie spirituelle ainsi que pour la communion de l’Église qui constitue l’unique corps du Christ par la participation au même pain et au calice commun.