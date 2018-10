Le cours, dispensé par le père Nicolas Rehbinder, recteur de la paroisse des Trois-Saints-Docteurs, propose une étude générale historique, théologique et spirituelle de l’Église orthodoxe. Durant les rencontres, seront abordés les points importants des dogmes, des sacrements et de la liturgie de l’Église orthodoxe en notant les principales différences avec les autres confessions chrétiennes. Un regard d’ensemble sera porté sur son organisation et sa vie aujourd’hui.

Horaires : tous les jeudis de 19h30 à 21h00, à partir du 4 octobre, hors vacances. Lieu : Centre spirituel et culturel orthodoxe russe (2, avenue Rapp, Paris 7e). Entrée libre après inscription auprès du responsable du pôle d‘études complémentaires, P. Ioan Dimitrov : +33 7 58 50 17 50. Courriel : pole.etudes.russes@gmail.com.

Programme :

Octobre 2018 : Introduction. Rappels sur la naissance de l’Église. Son organisation. Les premiers siècles.

Novembre 2018 : Le symbole de Nicée-Constantinople. Les grands conciles. Les icônes.

Décembre 2018 – février 2019 : La liturgie orthodoxe - Introduction et histoire. Symbolismes et cycles. Grandes fêtes. Eucharistie.

Mars – avril 2019 : Les sacrements.

Mai – juin 2019 : Compléments et autres thèmes.