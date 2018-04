À Moscou aura lieu la présentation d’un film documentaire long métrage intitulé « Le journal du saint hiérarque Nicolas ». Le film a été tourné au Japon et raconte la vie de saint Nicolas du Japon, dont l’œuvre missionnaire a été importante dans la propagation de l’Orthodoxie dans ce pays. L’initiative de ce film a été soutenue par le métropolite de Tokyo et de tout le Japon Daniel (Nushiro). Les membres du clergé et les laïcs de l’Église autonome du Japon ont participé au tournage du film. Celui-ci combine des images d’archives avec des scènes animées qui permettent au spectateur de ressentir la profondeur et la force des épreuves et émotions de saint Nicolas du Japon, qui ont été consignées dans ses journaux intimes et qui sont reprises dans le film. Le régisseur du film est Larissa Gerachtchenko, docteur en philosophie et en théologie, diplômée en histoire de l’art.

