Un groupe de paroissiens et d’amis de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés et Sainte-Geneviève (Paris) a adressé une lettre au patriarche Cyrille de Moscou

Un groupe de paroissiens, clercs et laïcs, et d’amis de la paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés et Sainte-Geneviève à Paris, qui relève du Patriarcat de Moscou, a adressé une lettre en date du 28 février (avec une mise à jour des signataires le 6 mars) au patriarche Cyrille de Moscou (version russe). Dans celle-ci, il est notamment indiqué : “Nos fidèles, qu’ils soient français ou étrangers, d’origine russe, ukrainienne ou d’autres origines, ont été bouleversés par l’invasion armée de l’Ukraine par la Russie. […] Pour nous, paroissiens orthodoxes, à l’horreur de la guerre qui saisit tout homme s’ajoute la douleur et le scandale de voir celle-ci survenir entre chrétiens, et entre frères orthodoxes.” Il est demandé au patriarche Cyrille de lancer un “appel vibrant à la cessation de l’intervention militaire russe en Ukraine […] pour exhorter les dirigeants de la Fédération de Russie à mettre un terme immédiat à cette guerre fratricide et engager un dialogue afin de rétablir la paix et la sécurité des deux pays.”

La paroisse Notre-Dame-Joie-des-Affligés et Sainte-Geneviève, fondée en 1936, est la plus ancienne paroisse orthodoxe francophone.

Sources : Parlons d’orthodoxie, photographie : site paroissial.