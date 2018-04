Un séminaire intitulé « La mission et l’accompagnement pastoral des patients des hôpitaux dans les conditions actuelles » a eu lieu le 22 mars à l’Université orthodoxe Saint-Tykhon à Moscou. Les prêtres ont discuté des particularités de la communication avec les gens gravement malades et leurs proches, les questions d’interaction avec les collaborateurs et l’administration des hôpitaux, et ont examinés les cas complexes de leur expérience pastorale. Plus de vingt prêtres et diacres, qui effectuent régulièrement des visites dans les hôpitaux de Moscou ont pris part au séminaire. L’occasion de cette rencontre était le livre à paraître, destiné aux prêtres, sur les aspects pastoraux du ministère dans les hôpitaux, et auquel travaille actuellement le président du Département synodal de bienfaisance, l’évêque d’Orekhovo-Zouïevsk Pantéléimon. Dans le cadre du séminaire, les chapitres du livre où sont soulevées les questions pastorales auxquelles est confronté l’aumônier des hôpitaux, ont été évoqués. Les participants au séminaire ont discuté les questions de la catéchèse pré-baptismale de personnes se trouvant dans un état grave, la particularité de la confession des fidèles avec un diagnostic psychiatrique ou souffrant de démence. Ils ont également partagé leur expérience de communication avec les mourants et leurs proches. « Accomplir son ministère à l’hôpital est une vocation. Parmi les prêtres, il y a de bons prédicateurs, de bons missionnaires, de bons catéchètes. Pour servir dans une aumônerie d’hôpital, il faut en outre disposer de qualités particulières. Cependant, je considère que chaque membre du clergé doit absolument rendre visite périodiquement aux patients des hôpitaux », a souligné dans son allocution de bienvenue le recteur de l’Université Saint-Tykhon, l’archiprêtre Vladimir Vorobiev. Une discussion animée a eu lieu sur la façon d’aborder avec les gens le sens de la souffrance et de la mort, particulièrement dans les conversations avec les parents qui ont perdu un enfant. Le dirigeant du group d’aide ecclésiale dans les situations exceptionnelles du Département synodal de bienfaisance, l’archiprêtre André Blizniouk, a qualifié ce thème comme l’un des plus difficiles dans le cadre du service des prêtres aux malades. « Parfois, les paroles de consolation sont inutiles » a reconnu le père André. Les paroles ‘patiente !’, ‘c’est mieux ainsi !’, ‘tu as maintenant un ange dans les cieux !’, ‘tu ne dois pas t’attrister !’, semblent souvent trop faciles et détachées ». Il a été également question au séminaire de la possibilité de raccourcir les offices lors de la célébration des sacrements hors de l’église et quel est le minimum de catéchèse et des questions posées sur la foi lors du baptême de mourants. Le clerc de l’église des Nouveaux martyrs et confesseurs de Russie à Strogino, le prêtre Alexis Veretelnikov, sur la base de son expérience de l’aumônerie d’un hôpital a suggéré, dans de telles occasions de se limiter à quatre questions : la personne croit-elle en Dieu ? Croit-elle que Dieu est Trinité ? Reconnaît-elle que Jésus-Christ est véritable Dieu ? A-t-elle la foi dans la vie de l’au-delà et la future résurrection ? » « Lorsque l’homme souffre, il peut s’ouvrir véritablement au Christ », a ajouté le père Alexis. « Il est très important de l’amener à l’idée que le Christ a supporté incomparablement plus que nous, tandis que notre douleur, notre souffrance, est seulement notre approche du Golgotha ». Préalablement au séminaire, les utilisateurs du site destiné aux prêtres « Pastyr » [« Le Pasteur »] ont envoyé les questions qui les intéressaient en vue de la discussion. L’une de ces questions, venant d’un prêtre de Nijni-Novogorod était : cela vaut-il la peine de dissuader un homme malade qui va mourir et qui croit dans son prompt rétablissement, et le priver d’un espoir, bien que vain ? « À l’hôpital, le prêtre doit parler non des maladies, mais de l’âme de l’homme. Cela concerne surtout les cas de l’homme très gravement malade, ou même sans espoir de guérison », a fait remarqué l’évêque Pantéléimon. Ce n’est pas au prêtre de dire que le malade est condamné. Même si les médecins demandent au prêtre de communiquer au prêtre un diagnostic décevant. Cela peut détériorer les relations du malade avec le prêtre, voire même pire, l’aliéner de l’Église. Bien plus, il y a des cas lorsque les médecins font une erreur, et l’homme se rétablit ou vit encore bien plus longtemps que ce que l’on supposait ». « Il faut comprendre que même dans les stades les plus avancés de la maladie, l’homme peut nier le sérieux de sa situation et être certain de son rétablissement, c’est une réaction de défense. Mais pour les gens enclins à la dépression, tout espoir est meilleur que le désespoir », a ajouté le père Vladimir Vorobiev. L’évêque Pantéléimon a appelé les pasteurs qui étaient rassemblés à l’occasion de ce séminaire à prêter absolument attention aux proches des mourants. Il arrive que le patient lui-même se trouve déjà dans un état tel qu’il n’est possible ni de le baptiser, ni de lui donner la Communion, on ne peut pas même parler avec lui. Dans de tels cas, il est important de parler avec ses proches, leur expliquer que s’ils reçoivent eux-mêmes le baptême, ils communieront et prieront pour cette personne, et ce sera pour elle la meilleure aide spirituelle. Il est prévu qu’une série de questions qui ont été discutées au séminaire, entreront dans le livre sur l’accompagnement pastoral des patients des hôpitaux, qui sera édité en 2018 dans la collection « alphabet caritatif » du Département synodal de bienfaisance et sera publié sur le site « Diaconia » et sur la page internet du site « Pastyr ».

